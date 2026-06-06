ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬೇಲಿ ತೆರವು

<p>ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಪಡುಗ್ರಾಮದ ಬೀಡು ಬದಿಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೆರೆಮನೆಯ ಕಾಲು ದಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪುರಸಭೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೀಲಕಂಠ ಮೇಸ್ತ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಇಜ್ಜಾರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್.ಟಿ, ಎಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ದನ್, ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಾಲೇಶ್, ದಿನೇಶ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೀಲಕಂಠ ಮೇಸ್ತ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಡೆದಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಯಾಳದ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ತೋಡು ಇಲ್ಲದೆ ಮಳೆನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೀಲಕಂಠ ಮೇಸ್ತ ಅವರು ಸೀಯಾಳದ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿರುವವರಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು, ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-28-1732191380</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>