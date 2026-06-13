ಸಸಿ ನೆಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ: ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದಮಾರು ಕಿರಿಯ ಮಠಾಧೀಶ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅದಮಾರು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅದಮಾರು ಮೂಲ ಮಠದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಪಣ ತೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಿ ತಜ್ಞ ನಿಡ್ಲೆ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಯ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾವ್, ಕಾಂತಿ ಭಟ್ ಇದ್ದರು. ಕೃಷಿಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಾಣಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-28-1659044597</p>