ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆ

ಹೆಬ್ರಿ: ಪಡುಕುಡೂರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗಣಪತಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಪಡುಕುಡೂರು ಪಡುಪರ್ಕಳ ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನಮ್ಮೂರಿನ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನನಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಡುಕುಡೂರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸೂರಿಮಣ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದಿಂದ ಪಡುಕುಡೂರಿನ ಹೆಸರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ. ಶಿಸ್ತು, ಗಟ್ಟಿತನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು, ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸೂರಿಮಣ್ಣು ಸದಾಶಿವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಭಜನೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಸೂರಿಮಣ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಡುಕುಡೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು. ಪಡುಕುಡೂರು ಶಾಲೆ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಡುಕುಡೂರು ಡೇರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಜಗದೀಶ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಶೋಕ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುನಿಯಾಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಅಮಿತಾ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರಾವತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸವಿತಾ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆ ರಂಜಿತಾ ಎಚ್. ಪಡುಕುಡೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಮಿತಾ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>