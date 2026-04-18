‘ಪಾಲಕರ ಸೇವೆ; ಮಕ್ಕಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ’

ಹೆಬ್ರಿ: 'ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಋಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರಣಾನಂತರವೂ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯ. ಮಾತಾಪಿತೃರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಬ್ರಿ ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ಗೋಶಾಲೆ, ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ, ಮೋಕ್ಷಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸದನ, ಜನಾರ್ದನ ಧಾಮ, ವಾಸುದೇವ ಸದನ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ₹75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನು ಪಡೆಯೋಣ ಎಂದು ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು.

ಹೆಬ್ರಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಐತಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಗೋಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಎಂ. ರವಿ ರಾವ್, ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಅಜೆಕಾರು, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್, ಬೆಳ್ವೆ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್, ಡಾ. ಭಾರ್ಗವಿ ಐತಾಳ್, ಗೋಶಾಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಗೋಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗೋಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗುರುದಾಸ ಶೆಣೈ ವಂದಿಸಿದರು.