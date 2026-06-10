'ಗರ್ಜಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ' - ದಲಿತ ಚಿಂತಕ ಜಯನ್ ಮಲ್ಪೆ

<p>ಉಡುಪಿ: ‘ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಪೊಲೀಸರ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹುಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡಿ ದಲಿತರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ಗರ್ಜಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದವರು’ ಎಂದು ದಲಿತ ಚಿಂತಕ ಜಯನ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಯದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ದಲಿತರ ಮನೆ, ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕ ಹರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪೂರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ನೆರ್ಗಿ, ಮುಖಂಡ ದಯಾಕರ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ, ಪ್ರಸಾದ್ ನೆರ್ಗಿ, ರವಿರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ, ಕೃಷ್ಣ ಶಿರಿಯಾನ್ ನೆರ್ಗಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಕಳ, ಬಿ.ಎನ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವೂರು, ಅರುಣ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ದೀಪಕ್ ಕೊಡವೂರು, ಮುರಳಿ ಕೊಡಂಕೂರು, ಶ್ಯಾಮ್ರಾಜ್ ಸಾಬ್ರಕಟ್ಟೆ, ವಾದಿರಾಜ್ ಪಾಳೇಕಟ್ಟೆ,ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನೆರ್ಗಿ,ಗುಣವಂತ ತೊಟ್ಟಂ, ಮೋಹನ್ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟು, ನವೀನ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಜಯರಾಜ್ ಸಲ್ಯಾನ್, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನೆರ್ಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಗವಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿನಯ ಬಲರಾಮನಗರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-28-763105276</p>