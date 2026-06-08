ರಾಗಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವೇಣುವಾದನ ಕಛೇರಿ

<p>ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ರಾಗಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಗರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆ ಸರಣಿಯ 49ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವೇಣುವಾದನ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಳಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾರ್ಯಾಡಿ, ಕೆ.ಯು. ಜಯಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೇರಂಭ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಯುಗಳ ವೇಣುವಾದನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೆ.ಯು . ಜಯಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೃದಂಗ, ವಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-28-953349820</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>