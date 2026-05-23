ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರೆ

ಉಡುಪಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 11.9 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವು, ರಂಬುಟಾನ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡಿದರೆ. ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ನಳ್ಳಿ ಉದುರುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಧನಂಜಯ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 70.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಅದು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಕೊಕ್ಕೊ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದು ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾದರೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಕ್ಕೊ ಹೂವು ಮತ್ತು ಮಿಡಿ ಉದುರಿದೆ.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂಗಾರ ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಮರಾಠೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳದೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಇಳುವರಿ ತೀರಾ ಕುಸಿದಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಬಜೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು 2.8 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>