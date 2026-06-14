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ಉಡುಪಿ | ಮಳೆ ವಿಳಂಬ: ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕ

ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ ನಡೆಯದ ಉಳುಮೆ ಕಾರ್ಯ: ಬಾವಿ ನೀರಿನ ಮೊರೆ
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:28 IST
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‘ಶೇ 5ರಷ್ಟೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ’
‘ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶೇ 20 ರಿಂದ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೇ 5ರಷ್ಟೂ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ರೈತರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಜಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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