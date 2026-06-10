ಹದ ಮಳೆ: ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಹದವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರೈತರು ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯವು ಕೆಲವೆಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಾಪೆ ನೇಜಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಒ4 ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನೇ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ರೈತರು ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಂಒ4 ತಳಿಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೆರೆಯನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೊರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ರೈತರು ಒಡಿಶಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಫಿಶ್ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ತು, ಹದಿನೈದು ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 40 ಎಕರೆ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಕ ರಿಕೇಶ್ ಕಡೆಕಾರ್.</p>.<p>‘ಈ ಸಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-28-1131802165</p>