ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಹದ ಮಳೆ: ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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