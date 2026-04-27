ಮಳೆಗಾಲ ಸನಿಹ: ಚುರುಕಾಗದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯ

ಉಡುಪಿ: ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸನಿಹವಾದರೂ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ನದಿಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಗರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರದ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಣಿಪಾಲದ ಬಳಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ಮಳೆನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಿಬೈಲು, ಬನ್ನಂಜೆ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆರೆ ಬಂದಿರದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆಗೆ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ತಳ ಮಹಡಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚರಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಎಸೆಯುವ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಕೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಪರಿಣಾಮ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆದರೂ ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚರಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ ಕಸ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>