ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಉಡುಪಿ| ರಂಜಾನ್‌: ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಮುಖಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ದರ: ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:44 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:44 IST
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿಳಿ ಬೆಂಡೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ದರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್‌ ಗ್ರಾಹಕ
ರಂಜಾನ್‌ ಉಪವಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
ಸಾದಿಕ್‌ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉಡುಪಿ
ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತರಕಾರಿ ದರವು ಏರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದೆ
ಜಯಾನಂದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉಡುಪಿ
