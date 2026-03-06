ಉಡುಪಿ| ರಂಜಾನ್‌: ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ

<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಣ್ಣು–ಹಂಪಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವೂ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹180ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯು ₹230ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹70 ಇದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ₹90ಕ್ಕೇರಿದೆ.</p>.<p>ಸೇಬು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಾ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹230ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ₹40 ಇದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ₹50 ದಾಟಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹35ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದರವು ₹120ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು.</p>.<p>ಬೈಂದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹25 ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ₹35ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಋತು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ದರವೂ ಏರುಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಬೀನ್ಸ್ ದರವು ₹100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಅಲಸಂಡೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ದರವು ₹80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅರಿವೆ ಮೊದಲಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಜಯಾನಂದ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವೆಡೆ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಬಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿಳಿ ಬೆಂಡೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ದರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಗ್ರಾಹಕ</span></div>.<div><blockquote>ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಾದಿಕ್ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉಡುಪಿ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತರಕಾರಿ ದರವು ಏರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">ಜಯಾನಂದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉಡುಪಿ</span></div>.<p><strong>ತಾಳೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ</strong></p><p> ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿದೆ. ಒಂದು ತಾಳೆ ಬೊಂಡ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪರಿಸರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಬೊಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಳೆ ಬೊಂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಾಳೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾಳೆ ಬೊಂಡ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>