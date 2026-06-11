ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುವ ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಚಿತ್ತಹರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ, ಹೆಬ್ರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣ್ಣಾಗುವ ರಂಬೂಟಾನ್ಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ. ರಂಬೂಟಾನ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 350 ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ರಂಬೂಟಾನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ರಂಬೂಟಾನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ದರವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯಕ್.</p>.<p>‘ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 750 ಗಿಡದಿಂದ 35 ಟನ್ ರಂಬೂಟಾನ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 19 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಂಬೂಟಾನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡಗಳ ಸವರುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ಹದವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-28-668378507</p>