ನಾಟಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕಲೆ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ

<p><strong>ಉಡುಪಿ: '</strong>ನಿಜವಾದ ನಾಟಕವು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೊಸ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಉಡುಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಯಂತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ಮನುಕುಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ವರ್ತಮಾನದ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಹೆ ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಂಗಕಲೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹೆ ತನ್ನದೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಹುಣಸವಾಡಿ ರಾಜನ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ರಂಗಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕಿದಿಯೂರು, ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ವನಿತಾ ಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದ್ರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೀತಂ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಎನ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುಹೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>