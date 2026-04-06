ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಸಾರುವ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಳಲಗಿರಿಯ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶುಭ ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕುಲಪತಿ ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಚಾದೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ಈಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಡೇರಿಕ್ ಮಾಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ �ದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-28-1290142894