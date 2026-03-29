ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು

<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು 2 ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸತೀಶ್ ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ನೈಲಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮರಕಾಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಪಿ.ಕೆ. ನೆರವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂತಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರ್ಕಡ, ಸಂತೋಷ ಕಾರ್ಕಡw, ಶಿಶಿರ ಕಾರ್ಕಡ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮರಕಾಲ, ರವೀಂದ್ರ ಕೋಟ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-28-2040857186</p>