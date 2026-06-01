ಮುಗಿಯಿತು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ: ಇನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆ

ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ: ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹6 ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹7.50 ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.