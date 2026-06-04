ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ

<p>ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರದಂದು ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ದರ ₹160 ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರ ₹120 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಬಂಟಕಲ್ಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಧಾರಣೆ ಅಟ್ಟೆಗೆ ₹300 ರಿಂದ ₹1,700ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-1859040192</p>