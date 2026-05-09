ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ಶೋಕಮಾತಾ ಚರ್ಚ್ನ ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ತೊಟ್ಟಂ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದ ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ನ ಜೆ.ಬಿ.ಸಲ್ಡಾನ, ಶೋಕಮಾತಾ ಚರ್ಚ್ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರು ಲಿಯೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜ, ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಚರ್ಚ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜ, ಸ್ಟೀಫನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಉದ್ಯಾವರ ಚರ್ಚ್ನ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ತೊಟ್ಟಂ ಚರ್ಚ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಆಲ್ವಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಉಡುಪಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಅವರನ್ನು ಶಿರ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.