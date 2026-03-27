ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಕರ ಸಂತಸ

ಉಡುಪಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಇರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಬಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ದರ ₹600 ರಿಂದ ₹900 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ದರ ₹700ರ ಗಡಿ ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರವಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಸದ್ಯ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿ ವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚವು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 32 ಮಂದಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಉಪ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ರೀಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ 140 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. 50 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹ 700 ದರವಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ.</p>.<p>'ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಹುಳುಗಳಿಗೆ 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು, ಅವುಗಳು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದರೆ ಹುಳುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>'50 ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>