ಬೊಗಸೆ ಭತ್ತ ಬೀಜ ಪ್ರದಾನ ನಾಳೆ

ಉಡುಪಿ: ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠ ಮತ್ತು ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಂದು ರಥಬೀದಿಯ ಸೋದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆ ಭತ್ತ ಬೀಜ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿವಾರದ ಶ್ರೀವತ್ಸ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭತ್ತದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೋದೆ ಪರ್ಯಾಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 365 ವಿಧದ ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ತೊಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಭತ್ತದ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿವಾರದ ಅರುಣ್, ದಿನೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-28-2100004202</p>