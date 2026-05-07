ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಉಡುಪಿ: ತೊಟ್ಟಂ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮಗುರು ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೆಸ್ಲಿ ಆರೋಝಾ ಅವರು ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರುವನ್ನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ವಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಕಳ ಅತ್ತೂರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಸಿಲಿಕಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧರ್ಮಗುರು ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಣಜಾರು ಲೂರ್ಡ್ ಮಾತೆಯ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಅಜೆಕಾರು ಚರ್ಚ್ನ ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾರ್ಡೋಜಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಲೂವಿಸ್, ಲವೀನಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಾಂತಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ