ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಘಮ

<p>ಉಡುಪಿ: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಬಕುಪರಿ ಚೆರಿ, ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರಾಬ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಿಂಚುವ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪೇರಳೆ...</p>.<p>ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೋಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳು.</p>.<p>ಹೌದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಪುರದ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೊ ಅವರೇ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದವರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ. ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕವೇ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಇಂದು ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪಾಠವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ನೋಡಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡೇ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೇಧದ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀರೆರೆಯುವ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜತನದಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಬಿಯೂ, ಮಟೋವಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್, ಥೈವಾನ್ ಬ್ಲ್ಯೂಬೆರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಕ್ರೋಲ ಚೆರಿ, ಬ್ಲೂ ಪತಂಗ್ ಚೆರಿ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೇರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯಾಝಕಿ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಫಲ ಪಡೆದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೊ.</p>.<p>‘ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಕುಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುರಿತವರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಸವರುವಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮ, ನಾಜೂಕಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬದಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-635372770</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>