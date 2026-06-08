ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಎಂದ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ

<p>ಉಡುಪಿ: ‘ರಂಗಭೂಮಿಯೆಂಬ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಟನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪರೀಕ್ಷಕರು. ನಟನೆಯ ಕಳ್ಳಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯಲಾರದವನು ನಟನೂ ಆಗಲಾರ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಲಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೃಥ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅನುಷಾ ಸಿ.ಎಚ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಧನುಷಾ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-28-220169612</p>