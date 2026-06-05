ಉಡುಪಿ | ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ

<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಅನಂತ ವೈದಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಳಕಾಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಭಾಸದನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಂಕಣಿಯ ರಂಗಾಂತರಂಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ತೋನ್ಸೆ ರಂಗ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಾಸಕ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತರ ಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಕಂಡ್ಲೂರು, ಮಾಧವ ಶೇಟ್, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೇಟ್, ಆನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶ್ವೇತಾ, ಸುಧಾ ಪೈ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಶೇಟ್, ಶಶಿ ಭೂಷಣ ಕಿಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚೆಂಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-28-281068115</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>