ಕ್ಷಯ: ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಕರಣ

<p>ಉಡುಪಿ: ಕ್ಷಯ ರೋಗದ (ಟಿ.ಬಿ) ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟ್ಯುಬರ್ಕುಲೋಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹರಡುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಂಭೀರ ರೂಪದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೃಢಪಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವವರೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೂ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಿಬಿನ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಒಟ್ಟು 8 ಟ್ರುನ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಆಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 62 ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಚಿದಾನಂದ ಸಂಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷಯರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದವರು, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಜೈಲು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸರೇ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 64 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನಾಗಿಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-28-2045343274</p>