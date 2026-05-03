ವಕ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

<p>ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿಯ ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಕ್ವಾಡಿಯ ದ್ಯಾಗಳಮನೆಯ ಆವರಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಮುರುಗೇಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೀರರು, ತಮ್ಮ ಬೇಟೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊರಳನ್ನು ಸೀಳಿದ ಬಾಣ ಅಥವಾ ಈಟಿಯ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಂಕೆಗಳ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವೀರರ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದನೆಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯದ ವಿಮಾನದ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗದ ಎಡ-ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಕುಳಿತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವೀರರ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯತಾಕಾರದ ಶಿಲಾಫಲಕವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 45 ಇಂಚು ಉದ್ದ 22.5 ಇಂಚು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಕೆ 12.5 ಇಂಚು ಎತ್ತರ, ಮಧ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಕೆ 17.5 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಕೆ 15 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ: ಇದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಎರಡನೇ ಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವೀರಗಲ್ಲು, ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಹಂದಿ ಬೇಟೆಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವೀರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರದೆ, ರಾಜಕುಮಾರರಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಂಠಾಭರಣ, ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ತೋಳ್ಬಂದಿ, ಕೈಕಡಗ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕಿರುಗತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಾಣವಿದೆ. ವೀರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆಗಳಿವೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತ ವೀರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರದೆ. ರಾಜಕುಮಾರರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಠೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆಗಳ ಬೇಟೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ವೀರರನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೀರರ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲು ಇದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕವಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ವಕ್ವಾಡಿ, ಉನ್ನತಿ, ವಕ್ವಾಡಿ ದ್ಯಾಗಳಮನೆ ಬಾಬುಶೆಟ್ಟಿ, ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ರೂರು, ಗಣೇಶ್ರಾಜ್ ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು , ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-28-1441869205</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>