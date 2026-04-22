ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಪ್ತತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಯೋಗದೀಪಿಕಾ ಗುರುಕುಲದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸಪ್ತತಿ (70ನೇ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೋತ್ಸವ) ಏ. 22, 23ರಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮೂಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

22ರಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 70 ಕಲಶಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಸಂಜೆ ಚತುರ್ವೇದ, ಸರ್ವಮೂಲ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.

23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಮರಥಿ ಶಾಂತಿ, ವಿರಜಾ ಹೋಮ, ತತ್ವ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಪ್ತತಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಲಿಮಾರು ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದ್ಯಾರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-28-947457850