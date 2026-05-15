ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೋದಯ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನ

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯೋದಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪೇಜಾವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಾವೇಶ 'ವಿದ್ಯೋದಯ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನ' ಇದೇ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.40ಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಕ ಎನ್. ಆರ್. ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಣೈ ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಹೂ ಮಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>3.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮಣಿತ್ತಾಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. 6 ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇ. ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್, 11.30ಕ್ಕೆ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ, 12.45 ಕ್ಕೆ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>