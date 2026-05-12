ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಶುಲ್ಕ ಸಹಿತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿ ನಾಗರಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬದಲು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೂ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾರ್ಕಳ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ ಶೇಣವ, ಕೆ. ಸದಾಶಿವ ರಾವ್, ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಎಸ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>