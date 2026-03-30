ಜಲಮೂಲಗಳ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಉಡುಪಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನದಿಗಳ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಜಲವೂ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಲಮೂಲವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಸವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ದುರ್ಗಂಧಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನದಿಯ ನೀರು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯು ಸಂಫೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನೀರು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಈ ನದಿಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಹರಡಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನೂ ನದಿಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣವೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜೀವಜಲವು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪತ್ತು ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಹಮೀದ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ, ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>