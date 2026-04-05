ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಉಡುಪಿ: ತಾವು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಖರೀದಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೊಂದ ಸಾಹಿತಿ ತಿಲಕನಾಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ₹110 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇವಲ ₹10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನನಿರತ ತಿಲಕನಾಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು , ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಮುಖ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಯೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಿಲಕನಾಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ 'ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿದು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ₹10 ಕೊಟ್ಟು , ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಿಲಕನಾಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯದಿರಲಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯಾವುದೇ ಬರಹ ಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರುವಂತಾಗದಿರಲಿ ' ಎಂದು ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಎಚ್.ಪಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಜನಾರ್ದನ ಕೊಡವೂರು, ರಂಜಿನಿ ವಸಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>