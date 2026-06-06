‘ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಂತ ಮಾದರಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

<p>ಉಡುಪಿ: ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಕುಣಿತ, ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಐವೈಸಿ ಸಭಾಂಗ ಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಲ್ಲೂರು ಕನಕಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆಯೇ ಮೂಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಾಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತಿಗೇರಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ, ‘ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯಾದರೆ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಆತ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಯಾವ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಲಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಕರ್ತೃ ಜಿ. ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-29-1679582871</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>