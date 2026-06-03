‘ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ’

<p>ಉಡುಪಿ: ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯು ಯಕ್ಷಗಾನವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಶೈಲಿಬದ್ಧವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಐವೈಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಅರಿವು, ಅನುಭವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸತತ ನವೀಕರಣ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನತನ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಆಧುನಿಕತೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳಿಗೂ ಚೆಂಡೆ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮದ್ದಲೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಂಗಕಲೆಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಧೋರಣೆಗಳ ಎಡರಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘಟನೆಗಳು ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಯಕ್ಷಗಾನವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಕ್ಷಗಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಭಾವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭೇದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾವ ಭಾರತ ಇಲ್ಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ಪವನ್ ಕಿರಣಕೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 30 ಮಂದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎ.ಪಿ.ಪಾಠಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-28-1982323674</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>