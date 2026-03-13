ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi

ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ನವರಂಗ್’ ನೋಟ

ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:10 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿ
ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT