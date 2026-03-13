ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ನವರಂಗ್’ ನೋಟ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ (ನವರಂಗ್) ಹಕ್ಕಿಯು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ, ಹೆಬ್ರಿ ಮೊದಲಾದಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಿಯರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ನವರಂಗ್ ಹಕ್ಕಿಯಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲಾದಡೆಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ತರಗೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹುಳು, ಹುಪ್ಪಟೆಗಳೇ ಇವುಗಳು ಆಹಾರ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬೆನ್ನು, ನೀಲಿ ಭುಜ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ಕಂದು, ಕೆಂಪು, ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಕ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು.</p>.<p><strong>‘ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ’</strong></p><p>‘ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳು ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯ.</p><p>‘ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಟ್ಟಾ ಹಕ್ಕಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವ ಇವುಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>