ವಂಡಾರು: ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂಡಾರುವಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ. 29ರಿಂದ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ವೇದಮೂರ್ತಿ ರಮೇಶ ಬಾಯರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರಿಂದ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.20ರ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ, 2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>3ರಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.