ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಮಣ್ಣಪಳ್ಳ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಲಮೂಲ: ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
ನಾಯಿಗಳ ತಾಣವಾದ ನಡಿಗೆ ಪಥ
