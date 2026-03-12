ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ: ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಗೀತಾ ಕರ್ತಾ

<p>ಮಣಿಪಾಲ: ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಗೌರವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳು ದೊರೆತರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಬಾರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಎಜಿಎಂ ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಗೀತಾ ಕರ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಬಿವಿಟಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಸುಮ ಎಚ್. ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲದ ‘ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂತ್ರ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ರೇಣು ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿವಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿನುತಾ ಆಚಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿವಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಷಮಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ರಾವ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>