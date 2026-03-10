ಉಡುಪಿ | ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಡಿಎ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯು ಮಹಿಳಾ ದಂತ ಮಂಡಳಿಯ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಸಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ದಿನ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ನಗರದ ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಗೌತಮ್ ರಾವ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ತೇಜ್ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ವಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸೋಜನ್ ಕೆ. ಜಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಗೌತಮಿ ಕೆ. ಅವರು ‘ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ’ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಅನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ‘ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜಾಗೃತಿ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ದಿವ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ಗುರುರಾಜ, ಡಾ. ಹರ್ಷಜಿತ್, ಡಾ. ದೀಪ, ಡಾ. ಗರಿಮಾ, ಡಾ. ಪೂಜನ್, ಡಾ. ರಾಧಿಕಾ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ. ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>