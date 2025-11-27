ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗೋಣ’

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು-3
ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ವಲಯ -1ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ರೊ. ನಾರಾಯಣ ಐ. ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕುಂದಾಪುರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು
