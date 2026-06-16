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ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದಿಂದ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆ : ಶಾಸಕ ಕಿರಣ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 9:18 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 9:18 IST
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