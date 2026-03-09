ದಾಂಡೇಲಿ: ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ದಾಂಡೇಲಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡರ ಶಿರಗೂರಿನ ಶ್ರೀಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಶನಿವಾರ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ದೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಪವಾಡ ಸರಪಳಿ ಪವಾಡ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿಯೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p> ಏಳುಕೋಟಿ ಮೈಲಾರ ಚಾಗಂಲೂ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಜಯ ಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರಿನ ಗೋರಪ್ಪಜ್ಜವನರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣೀಕ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಣೀಕದಲ್ಲಿ "ಕಮಲ ಅರಳಿತಲೇ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನಾಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಾಶ್ರಮ ಗೋವಿನಾಳ ಮಠದ ರಮೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಅನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಸರಪಳಿ ಪವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಸರಪಳಿ ಹರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಾಡ, ಕಾಯಿ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಧವರಾವ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ವಾಗ್ಮೊಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಘ್ಮೋಡೆ , ರಮಾ ಮಾಲಬಣ್ಣವರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಲಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>