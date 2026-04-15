ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ (ಕೆಡಿಸಿಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಲು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನ್ನದಾತನನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಡೆದಿರುವ ಶೇ 3ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ (ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ) ಸಾಲದ ಕಂತು ತುಂಬುವ ಗಡುವು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಏ.15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಕಂತು ಮುಂದೂಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತಾಶೆಗೆ ದೂಡಿದೆ.

'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ನಾಶವು ರೈತನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಲಗರ ಕೃಷಿಕರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಕಂತನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಶೇ 3 ಬದಲು ಶೇ 11ರ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬುವುದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

'ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರೈತರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ರೈತರು ಕಟ್ ಬಾಕಿದಾರರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ