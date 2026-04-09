ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಳಿಮುಖ

ಕುಮಟಾ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾಧದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ರೋಗ ಬಾಧೆ, ರೈತರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖಾರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರುಚಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬಲುಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಡುಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಕುಮಟಾದತ್ತ ಜನರು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>'ಅಳ್ವೆಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಂಚಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೈತರು ಅದರ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹೆದ್ದಾರಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಾರು, ಲಾರಿಯವರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಚ್ಚ ನೋಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದರೂ ಇರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾವುಸುಳಿ ಮುಂತಾದ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಇದರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಟಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>