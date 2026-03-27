ಆನಗೋಡು: ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.4ರಿಂದ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗೆ ಆನಗೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಗಣಪತಿ ಮಾನಿಗದ್ದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆನಗೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಸುದರ್ಶನ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಹಿರೇ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. 11ರಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಯ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿಂತಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ದಾಮೋದರ ಗಾಂವ್ಕರ ವಡಗೇರಿಪಾಲ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ ಮಾನಿಗದ್ದೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಭಟ್, ನರಸಿಂಹ ಗಾಂವ್ಕರ ವಡಗೇರಿಪಾಲ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ನೇರ್ಲಮನೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್, ಗಣಪತಿ ದೋಣಿಗದ್ದೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>