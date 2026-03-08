<p><strong>ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ):</strong> ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಿಣುಕು ಹುಳ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವವರು ಇಂತಹದ್ದೇ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಾತ್ಯತೀತ ಗುಣ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಾಕಾರರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>