ಮುಂಡಗೋಡ: ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಮುಂಡಗೋಡ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬುಧವಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾರಾಯಣ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಈರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಕಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೇ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವವರು ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಒಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪ್ರಭಾರ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ, ಅಮರ ಕಾಂಬಳೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ, ಬಸವರಾಜ ನಾಣಪುರ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ, ಅರುಣ ಮುಲಗೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಜೀವಣ್ಣನವರ, ರಾಹುಲ್ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>