ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂಡಿಹಬ್ಬ ಸ್ಥಗಿತ

ಅಂಕೋಲಾ: ಬೇಲೇಕೇರಿ ಕಳಸದೇವ, ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ಬಂಡಿಹಬ್ಬವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಜೈನಬೀರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಲೇಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಬಂಡಿಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸದಿರಲು ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜೈನಬೀರ ದೇವರ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸದಿರಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಊರ ಗಾಂವಕಾರರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು, ಛಾಜದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-20-998585539