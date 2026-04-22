ಸ್ಫೋಟ: ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ಸಾವು

ಕಾರವಾರ: ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಬಾಗಿಲ ಸಮೀಪ ಏ.16ರಂದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಥೆನಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (33) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–52ರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೊರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದ ಮುರುಗೇಶ ಅವರ ದೇಹ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಕ್ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಿ, ಮಂಗಳುರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-20-1156702191