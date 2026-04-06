ಜನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ

<p>ಅಂಕೋಲಾ: ‘ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಗುಮಟೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದಿನಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ವ ಕಲಾವಿದರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಲೆಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಗುಮಟೆ ಪಾಂಗಾ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತಿಮ್ಮ ಗಾಂವಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಕರ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೌಡ, ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಕ, ಶೇಷು ಗಾಂವಕರ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಆರ್.ತಾಂಡೇಲ, ಸಂದೇಶ ಉಳ್ಳಿಕಾಶಿ, ರಫೀಕ್ ಶೇಖ್, ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ, ಎನ್.ವಿ.ರಾಠೋಡ್, ದುರ್ಗಾನಂದ ದೇಸಾಯಿ, ಕಮಲಾಕರ ಬೋರಕರ ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುನುಗ, ಮಾಣು ಗೌಡ, ಅಶೋಕ ಗೌಡ, ತೇಲು ಗೌಡ, ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಉಮೇಶ ಗೌಡ, ಶಿವು ಗೌಡ ಮತ್ತು ರತ್ನಾಕರ ಗಾಂವಕರ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗುಮಟೆ ಪಾಂಗಾ ಮತ್ತು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-20-1778281879</p>