ಗೋಕರ್ಣ–ವಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ: ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಅಂಕೋಲಾ: ಗೋಕರ್ಣ–ವಡ್ಡಿ ಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹಿಲ್ಲೂರು, ಕೊಳಗಿಯ ಊರುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 700 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೂಳು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ದೂಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊಂಡಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.

'ನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆ ದೂಳಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ದೂರಿದರು.

ಈ ಮಾರ್ಗವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52 ಹಾಗೂ 66ನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬುಳ–ಗೋಕರ್ಣ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ನಿತ್ಯ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಕರ್ಣ, ವಡ್ಡಿ ಘಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ, ಯಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

'ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಈವರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರುಮಯವಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ಹಿಲ್ಲೂರ ಕೊಳಗಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಬಿ.ಬಿ. ಗಾಂವಕರ, ಆನಂದ ಬರ್ಗಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಶಶಾಂಕ ಹಳ್ಳೇರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ, ಗಜಾನನ ಆಗೇರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾದನಗೇರಿಯಿಂದ ಹಿಲ್ಲೂರು, ಅಚವೆ ಭಾಗದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು — ರಾಮು ಅರ್ಗೆಕರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ